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22 May 2025 12:15

Şerif: İslamabad, Hindistan ile tarafsız bir ülkede müzakereye hazır

Şerif: İslamabad, Hindistan ile tarafsız bir ülkede müzakereye hazır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad’ın Hindistan ile tarafsız bir ülkede doğrudan müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad’ın Hindistan ile tarafsız bir ülkede doğrudan müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. Şerif, bu girişimin hayata geçebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri’nin Yeni Delhi üzerindeki etkisine güvendiklerini belirtti.

Şerif, açıklamasında ayrıca İsrail’in Hindistan’a yönelik askeri desteğine dikkat çekerek, “İsrail rejimi, Hindistan’ı Pakistan’a karşı askeri çatışmalarda en iyi şekilde destekledi. Hatta çatışmadan birkaç gün önce, 150 kişilik İsrailli eğitimli asker Hindistan’a giriş yaparak Pehlgam bölgesine konuşlandı. Hindistan, İsrail silahlarını bize karşı kullandı.” ifadelerini kullandı.

News ID 1927092

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