ABD'nin Türkiye büyükelçisi Suriye özel temsilcisi olarak atandı

Reuters'in haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcisi oldu.

Tom Barrack kimdir?

Thomas Joseph Barrack Jr., 28 Nisan 1947’de Kaliforniya’da doğdu. Lübnan asıllı. Barrack’ın büyükanne ve büyükbabası, 1990 yılında Lübnan’ın Zahle kentinden göç eden Lübnanlı Hristiyanlardı.

1969 yılında Güney California Üniversitesi’nden mezun olan Barrack, 1990’da Colony Capital adlı yatırım şirketini kurdu. Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Ortadoğu’da gayrimenkul sektörüne yaklaşık 200 milyon dolar, Almanya’da ise sorunlu kredi piyasasına 534 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz’e 24 milyon dolar kredi sağladığı da biliniyor.

Barrack’ın sahibi olduğu mülkler arasında, bir dönem Michael Jackson’a ait olan California Santa Barbara’daki Neverland Çiftliği de bulunuyor.

ABD Senatosu’ndaki oylamada 36 'hayır' oyuna karşı 60 'evet' oyu alan Tom Barrack, bu sonuçla Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi olarak atandı.