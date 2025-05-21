Bir sonraki müzakere turuna katılıp katılmayacağımızı değerlendiriyoruz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika ile yürütülen müzakerelerin son durumu hakkında konuştu.

Erakçi, “Karşı tarafın mantıksız taleplerine daha önce yanıt verdik. Bu alışılmadık söylemler, görüşmelere yardımcı olmuyor” dedi.

İran’ın nükleer programı hakkında net bir duruşları olduğunu belirten Erakçi, “Anlaşma olsa da olmasa da zenginleştirme faaliyetlerimiz devam edecektir. Ancak diğer taraflar, İran’ın barışçıl nükleer programıyla ilgili daha fazla şeffaflık istiyorsa buna hazırız. Fakat bunun karşılığında, nükleer programımızla ilgili asılsız iddialar nedeniyle uygulanan haksız yaptırımların kaldırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, “Eğer talepler daha da artarsa ve meşru haklarımızdan mahrum bırakılmamız istenirse, bu asla kabul edilemez” diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı, bir sonraki tur müzakerelere katılıp katılmayacaklarını hala değerlendirdiklerini vurgulayarak “Müzakere masasında aşırı taleplerle mücadele ediyoruz, ama diplomasi yolunu hiçbir zaman terk etmedik” şeklinde konuştu.

Bakan son olarak, planlanan tarihte ve yerde yapılacak müzakerelerin verimli olup olmayacağını incelemeye devam ettiklerini belirtti.

