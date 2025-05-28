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28 May 2025 16:02

İran-ABD müzakereleriyle ilgili yeni gelişme

İran-ABD müzakereleriyle ilgili yeni gelişme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere dair açıklamada bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’ın başkenti Maskat'a gelen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a eşlik eden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere dair açıklamada bulunarak, ''Umman ile (ABD ile müzakere konusunda) istişare ve görüş alışverişleri yapılması doğaldır, ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ziyaretinin amacı müzakere değildir.'' dedi.

Bakan Erakçi, "Yeni müzakere turunun tarihi önümüzdeki birkaç gün içinde netleşebilir" ifadesini kullandı.

İran ve ABD arasında, Tahran'ın nükleer programı üzerine gerçekleştirilen görüşmelerin beşinci turu 23 Mayıs'ta Roma'da gerçekleşti.

News ID 1927265

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