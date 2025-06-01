Beyaz Saray: ABD’nin İran’a anlaşma için “Kabul edilebilir” teklifi sunuldu

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik kapsamlı ve “kabul edilebilir” bir nükleer anlaşma teklifi sunduğunu duyurdu. Açıklamasında, “Witkoff, İran’a nükleer anlaşmayla ilgili ayrıntılı ve makul teklifini iletti. İran’ın bu teklifi kabul etmesi menfaatinedir.” ifadelerini kullandı.

Leavitt’in bu iddiası, söz konusu teklifin içeriğine dair bazı çarpıcı detayların Amerikan New York Times gazetesinde yer almasının ardından gündem oldu. Gazeteye göre, Trump döneminin Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan bu belgede, ABD, İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını talep ediyor.

Ancak İranlı yetkililer, nükleer programın barışçıl ve yasal olduğunu, uranyum zenginleştirmenin İran’ın kırmızı çizgisi olduğunu defalarca vurgulamıştı. Tahran yönetimi, bu şartta ısrar edilmesi halinde müzakerelerin sonuçsuz kalacağını ifade ediyor.

Öte yandan New York Times, Witkoff’un teklifinin yalnızca bir anlaşma taslağı değil, çeşitli maddeler halinde sunulan bir belge olduğunu aktardı. Bu belgede ayrıca, İran, Suudi Arabistan, diğer Arap ülkeleri ve ABD’yi içeren bölgesel bir nükleer enerji konsorsiyumu kurulması önerisi de yer alıyor.

Habere göre, bu teklif Nisan ayı başından bu yana ABD’nin sunduğu ilk yazılı öneri olarak dikkat çekiyor.

Ancak gazete, İran’ın zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma talebini asla kabul etmeyeceği görüşünü de yineledi.

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi, Cumartesi günü kısa bir ziyaret için Tahran’a geldi. Bu ziyaret sırasında, ABD’nin teklifinin unsurlarını İran tarafına ilettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, bu gelişmeye dair sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Kıymetli kardeşim Umman Dışişleri Bakanı bugün ABD’nin teklif unsurlarını sundu. Bu önerilere, ulusal çıkarlar ve halkımızın hakları temelinde gereken yanıt verilecektir” ifadelerini kullandı.