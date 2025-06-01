İran’dan UAEA’nın ‘Tahran'ın nükleer faaliyetleri’ raporuna sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Hukuki İşler Yardımcısı Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran hakkında yayımladığı son rapora ilişkin açıklamalarda bulundu. Gharipabadi, raporda yer alan iddiaların büyük çoğunluğunun siyasi amaçlarla ortaya atıldığını belirtti.

Garipabadi, “İran, sükûnetini ve yapıcı yaklaşımını istismar etmeye kalkışanlara gerekli cevabı verecektir” dedi.

Garipabadi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

• UAEA Başkanı raporunda, 2024 Kasım kararına referans vermiştir. Bu karar, Avrupa’nın üç ülkesi ve ABD tarafından, Grossi'nin İran ziyaretinin sonuçlarına bakılmadan siyasi amaçla ve oybirliği olmadan kabul edilmiştir. Bu durum raporun siyasi bir yön taşıdığını göstermektedir.

• Rapor, çoğunlukla 20 yıldan fazla önceye ait ve İsrail tarafından uydurulan iddialara dayanmakta; güncel İran nükleer faaliyetlerinde herhangi bir şüpheli durum ya da sapma bulunmamaktadır.

• İran, söz konusu eski iddialara dair gerekli açıklama ve belgeleri UAEA’ya sunmuştur. Ayrıca tüm nükleer faaliyetler ajans gözetimindedir ve sapma yoktur.

• UAEA’nın raporunda belirtilen yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetleri, ajans denetiminde olduğu sürece uluslararası kurallara uygundur. Zenginleştirme seviyesine dair herhangi bir sınırlama yoktur, önemli olan faaliyetlerin barışçıl amaçlarla gerçekleştirilmesidir.

• İran, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından parlamentonun stratejik yasası gereğince, anlaşmanın kapsamı dışındaki yükümlülükleri durdurmuştur. Dolayısıyla, ajansın talep ettiği “erken bildirim kodu 3.1” gibi konular İran için bağlayıcı değildir.

• İran, ajansın yetkinliğini zayıflatmak amacıyla değil, güvenlik endişeleri sebebiyle bazı müfettişlerin atamalarını iptal etmiştir. Bu, İran’ın denetim yükümlülükleri kapsamındaki hakları dahilindedir.

• İran, UAEA ile işbirliğini sürdürmekte ve ajans faaliyetlerinin büyük bir kısmı İran’dadır. 2024 yılı ajans raporları da İran’da nükleer maddelerin barışçıl amaçlarla kullanıldığını teyit etmektedir.

• UAEA’nın İsrail’in nükleer faaliyetlerine karşı sessiz kalması, raporların siyasi taraflılığını gözler önüne sermektedir.

• Sonuç olarak, İran, UAEA raporlarının siyasi amaçlarla hazırlandığını ve gerçek nükleer faaliyetlere dair somut sorun bulunmadığını belirtmektedir.