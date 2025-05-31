Erakçi: İran halkı uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı kabul etmez

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve beraberindeki heyet, İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’nun 36. vefat yıldönümü arifesinde saygı ve bağlılık için bugün İmam Humeyni'nin (r.a) Kutsal Türbesi’ni ziyaret etti.

“Ne Doğu Ne Batı” siyaseti egemenliğe karşı bir duruş

Erakçi yaptığı açıklamada “İmam Humeyni’nin dış politika anlayışı, yabancı egemenliğine karşı durmayı esas alır,” dedi.

“Ne Doğu Ne Batı” ilkesinin, Batı ve Doğu ile ilişkilerin tamamen kesilmesi anlamına gelmediğini belirten Erakçi, bu anlayışın İran’ın bağımsızlığına dayandığını ifade etti.

İran’ın nükleer programıyla ilgili tutumunu net bir şekilde ortaya koyan Erakçi, “Uranyum zenginleştirmenin durdurulması, İran halkının asla kabul etmeyeceği bir şeydir,” dedi.

Bakan Erakçi İran’ın nükleer müzakerelerdeki yaklaşımının temelinin “yabancı egemenliğini reddetme” olduğunu vurguladı.

“Barışçıl nükleer enerji, İran’ın vazgeçilmez hakkıdır”

İran’ın barışçıl nükleer enerjiye sahip olmasının tartışılmaz bir hak olduğunu dile getiren Erakçi “Nükleer enerji, İran halkının diğer hakları gibi meşrudur ve bu konuda tavrımız nettir,” şeklinde konuştu.

Karşı tarafın, İran’ın uranyum zenginleştirmemesi gerektiği yönündeki tutumunu “bir çeşit dayatma” olarak nitelendiren Erakçi, “Bu, halkımıza kabul ettirilemez” diye kaydetti.

“Nükleer silah karşıtıyız ama çifte standartlara da karşıyız”

İran’ın nükleer silah üretimine karşı olduğunu da vurgulayan Erakçi, bu konuda batılı ülkelerle aynı fikirde olduklarını söyledi.

Bazı ülkelerin, nükleer silahların yayılmasını önlemeye dair yükümlülüklerine uymadıklarını ve hatta tam tersi yönde hareket ettiklerini belirten Bakan Erakçi “Sadece kendi endişelerine dayanarak İran halkının ve gelecek nesillerin barışçıl nükleer enerji hakkını ellerinden alamazlar,” açıklamasını yaptı.