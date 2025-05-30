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30 May 2025 19:27

Nijerya’da sel felakti: 88 ölü

Nijerya’da sel felakti: 88 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 88 kişinin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afrika kıtasının batısında yer alan Nijerya yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiriyor. Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti.

88 kişi hayayını kaybetti

AFP’nin haberine göre, Hussaini, seller nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 88 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Hussaini, onlarca evin sular altında kaldığı bilgisini paylaştı. Hussaini, kaybolanları bulmak için bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

News ID 1927299

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