Pakistan’daki selde 160 kişi hayatını kaybetti

El-Arabi’ye göre Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu, ülkedeki sel ve yağışlarla ilgili yeni bir bilanço açıkladı.

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde, yağışlar altyapıya ve ulaşım yollarına ciddi zarar verdi.

Haber kaynakları, Pakistan’da meydana gelen sel, nehir taşkınları ve toprak kaymaları sonucu en az 160 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yüzlerce kişi ise evsiz kaldı ve yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu, son 24 saatte Pencap, Gilgit-Baltistan, Azad Keşmir ve ülkenin kuzeybatısındaki bölgelerde binlerce kişinin sel ve toprak kaymalarından ciddi şekilde etkilendiğini ve onlarca konutun yıkıldığını açıkladı.