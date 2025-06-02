Sudan’da yeni başbakan geçici hükümeti feshetti

Sudan’ın yeni Başbakanı Kamil İdris, ülkenin geçici hükümetini feshettiğini açıkladı.

Bu karar, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren iç savaşın gölgesinde alındı.

İdris, geçtiğimiz Cumartesi günü yemin ederek resmen görevine başladı. Böylece, 2021’deki askeri darbeden bu yana Sudan’ın ilk sivil başbakanı oldu. Göreve, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı General Abdulfettah el-Burhan tarafından atandı.

Yeni hükümetin ne zaman kurulacağına dair henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Bu hükümet, ülkede savaşın başlamasından bu yana kurulacak ilk kabine olacak.

Öte yandan, RSF daha önce kendi müttefik partileriyle birlikte paralel bir hükümet kurmayı planladıklarını duyurmuştu.

Kamil İdris, Pazar günü yaptığı ilk konuşmada tüm siyasi gruplara karşı tarafsız kalacağını belirtti. Ana önceliklerinin Sudan’da istikrarı sağlamak, güvenliği temin etmek ve yeniden inşayı başlatmak olduğunu vurguladı.