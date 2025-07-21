  1. İran
21 Tem 2025 09:47

İran'dan Pakistan'a dayanışma mesajı

İran'dan Pakistan'a dayanışma mesajı

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Pakistan’da meydana gelen son sel felaketi nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, Pakistan halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Pakistan’da meydana gelen son sel felaketi nedeniyle üzüntüsünü dile getiren İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Pakistan halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Mümini ile Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Nakvi İran’ın desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Son yağışlar sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı taziyelerini sunan Mümini İran’ın bu zor günlerde Pakistan’ın yanında olduğunu ve selzedelere her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, iki ülke bakanlarının İran Cumhurbaşkanı’nın Pakistan’a planlanan ziyareti hakkında da görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

Muhsin Nakvi, “Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ziyaretini sabırsızlıkla bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.
 

News ID 1928836

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