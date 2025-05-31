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31 May 2025 14:24

Bakü'de İran-Azerbaycan Ortak Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi

Bakü'de İran-Azerbaycan Ortak Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi

Azerbaycan ve İran temsilcilerinin iştirakıyla Aras Nehri'nin su ve enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili Daimi Ortak Komisyonun 54. toplantısı Bakü'de gerçekleştirildi.

Azerbaycan ve İran temsilcilerinin iştirakıyla Aras Nehri'nin su ve enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili Daimi Ortak Komisyonun 54. toplantısı Bakü'de gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda taraflar önceki belgelerin hükümlerini, sınır ve ortak barajlardaki rezerv miktarlarını ve bu yıl sınırın her iki tarafındaki su ihtiyaçlarını dikkate alarak Aras Nehri’nin su kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı için gerekli plan ve anlaşmaları yaptılar.

Toplantıda alınan kararların her iki ülkenin uygulama gündemine dahil edileceği belirtildi.

News ID 1927322

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