İran'ın yeni Bakü büyükelçisi belirlendi

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Genel Müdürü Mücteba Demirçilo, İran’ın yeni Bakü Büyükelçisi olarak tanıtıldı.

Seyyid Abbas Musevi, İran'ın eski Bakü büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dündüzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt vererek şunları söyledi:

“Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki ülkelerle ilişkilerimiz son derece hassas ve önemlidir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili olarak büyükelçi atama süreci tamamlandı, aday kişi belirlenerek resmi prosedürler için tanıtıldı. Kendisi Avrasya konusunda uzman, deneyimli ve tanınmış bir diplomattır.”