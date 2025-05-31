İran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporuna tepki gösterdi

İran Atom Enerjisi Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) yeni raporuyla ilgili ortak açıklama yayınladı.

İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD ülkelerini, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve BMGK’nin 2231 sayılı kararı kapsamındaki taahhütlerini ihlal etmekle suçlayan Atom Enerjisi Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, bu ülkelerin uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yasadışı tek taraflı yaptırım ve baskılara başvurduğu ifade edildi.

Ortka açıklamada, Söz konusu ülkeler, UAEA Yönetim Kurulu'nun Kasım 2024 tarihinde düzenlediği toplantıda, siyasi ve haksız bir adımla, UAEA Genel Müdürü Grossi’nin İran ziyaretinin kazanımlarını dikkate almadan, İran aleyhine bir karar tasarısı sunmuşlardı, ancak çok sayıda üyenin karar tasarasına destek vermediği için bu ülkelerin girişimi sonuçsuz kaldı.

Bu yaklaşım, üç Avrupa ülkesi ile ABD'nin UAEA’nın güvenilirliğini koruma ve bir anlaşmaya varma iddialarında samimi olmadıklarını bir kez daha kanıtladı. Bu ülkeler Ajansı bir araç olarak kullanmak için hiçbir çabadan kaçınmamaktadır" denildi.

Batı taraflarının böylesi tutumuna rağmen İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile geniş kapsamlı işbirliğini sürdürdüğu kaydedilen açıklamada, ''Ne yazık ki, İran’ın bu kapsamlı işbirliğine rağmen, hazırlanan rapor, bu işbirliğinin gerçek seviyesini yansıtmıyor. UAEA Genel Müdürü raporda, Siyonist rejim tarafından sağlanan sahte belgeleri yoğun bir şekilde kullanarak, daha önceki tek taraflı ve temelsiz suçlamaları tekrarlamıştır.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İran’ın gönüllü olarak uyguladığı bazı tedbirlerin UAEA raporunda yanlış bir şekilde bağlayıcı güvence taahhütleri gibi sunulması eleştirildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortak açıklamasında, bu raporun yapısı ve içeriğinin dengeli olmadığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, İran İslam Cumhuriyeti, UAEA’ya baskı yapılarak siyasi amaçlarla hazırlanan bu raporun yayınlanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, içeriğine açıkça itiraz ettiğini ifade etmektedir. Bu rapor, UAEA Genel Müdürüne verilen görevlerin kapsamını aşmakta ve uluslararası kurumların tarafsızlık ilkesiyle çelişmektedir.