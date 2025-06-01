İran Dışişleri Bakanı Erakçi Mısır'a gitti

İran Dışişleei Bakanı Seyyid Abbas Erakçi resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin, Mısır'ı ve Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bekayi, Erakçi'nin ziyaretinin temel amacının, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmak olduğunu söyledi.

''Sayın Erakçi'nin bu haftanın pazartesi ve salı günleri Mısır ve Lübnan'ı ziyaret etmesi planlanıyor'' diyen Bekayi, Bakan Erakçi'nin bölge ziyareti sırasında üst düzey Mısırlı ve Lübnanlı yetkililerle bir araya gelerek çeşitli ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.