Erakçi: Uranyum zenginleştirme İran'ın hakkıdır; Bu hakkı kimse alamaz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Mısır ile ilişkileri geliştirmek için hiçbir engel bulunmuyor.” dedi.

İran ve Mısır’ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Erakçi, iki ülke yetkilileri arasında güvenin yüksek düzeyde olduğunu ve ilişkileri geliştirme yönünde güçlü bir irade bulunduğunu ifade etti.

“Şu anda ilişkilerin önünü açacak güven ortamı oluşmuş durumda. Bazı engellerin de yakında aşılacağını düşünüyoruz.” diyen Erakçi, önümüzdeki haftalarda somut adımlar atılabileceğine işaret etti.

İran ve Mısır arasında turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesinin de gündemde olduğunu belirten İranlı Bakan, “İki ülke arasında turizm alanında yeni kapılar açmak istiyoruz.” diye konuştu.

Nükleer program konusuna da değinen Erakçi, “Uranyum zenginleştirme faaliyetlerimiz uluslararası anlaşmalara uygundur ve bu hak İran’dan alınamaz." açıklamasını yaptı.

Erakçi ayrıca İran’ın, Ortadoğu’da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge fikrini desteklediğini ve bu yönde çaba gösterdiğini belirtti.

Bakan Erakçi, ziyaret kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile de görüştüğünü kaydetti.

(UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Erakçi, UAEA’nın teknik ve bağımsız kimliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Erakçi, “Batılı ülkelerin baskıları, UAEA’nın tarafsızlığını etkilememeli. Ajans, teknik bir kurum olarak siyasi baskılardan uzak durmalı ve bağımsızlığını muhafaza etmelidir,” dedi.

İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü belirten Erakçi, “Programımızın şeffaflığına güveniyoruz ve bu güveni karşı tarafa da aktarmaya hazırız. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok,” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer programının barışçıl doğasının altını çizen Erakçi “Uranyum zenginleştirme faaliyetlerimiz tamamen barışçıl amaçlıdır ve bu, bilimsel bir başarıdır. Bu başarı, bilim insanlarımızın emeğiyle elde edilmiştir,” açıklamasını yaptı.

Erakçi sözlerine şu şekilde devam etti:



“Şu anda, eğer müzakerelerin amacı İran’ın nükleer silah elde etmeyi hedeflemediğine dair güvence ve güven oluşturmaksa, bana göre bu konuda bir anlaşmaya varmak mümkündür. Ancak eğer hedefler kabul edilemez ve gerçek dışı olursa, eğer amaç İran’ı barışçıl nükleer faaliyetlerinden mahrum bırakmaksa, kesinlikle bir anlaşma olmayacaktır.

Biz, ülkemizin nükleer programının barışçıl olduğunu kanıtlamak ve haklılığımızı göstermek adına asla müzakere masasını terk etmedik ve gelecekte de terk etmeyeceğiz.”

İranlı bakan Avrupa ülkelerinin İran’a karşı “snapback” (geri döndürme) mekanizmasını kullanma ihtimali hakkında da konuşarak şunları söyledi:

“Snapback konusunda umuyorum ki Avrupa ülkeleri bu hatayı yapmazlar. Bu, yanlış bir politika olur ve mevcut krizlere yeni krizler ekler. Eminim ki diplomasi yoluyla daha iyi bir çözüme ulaşabilir ve daha büyük krizlerin önüne geçebiliriz.”