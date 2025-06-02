Erakçi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile Kahire'de bir araya geldi.

Bakan Erakçi üst düzey Mısır yetkilileriyle görüşmek üzere Pazar akşamı Kahire’ye vardı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erakçi Kahire'de ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile de bir araya gelerek, ikili ilişkilerin son durumu, bölgesel gelişmeler, özellikle Siyonist rejimin suçlarına karşı koyma gerekliliği ve bazı uluslararası konular hakkında istişarelerde bulunacak.