Pezeşkiyan ile Sudani telefonla görüştü

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aaçıklamada, "Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan bir telefon görüşmesi geldiği, görüşmede yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı tebriklerin iletildiği ve bayramın her iki ülkeye, Arap ve İslam dünyasına hayır ve istikrar getirmesi temennilerinin paylaşıldığı" belirtildi.

Taraflar, İran-Irak ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.