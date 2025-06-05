Pezeşkiyan: İran, tüm İslam ülkeleriyle işbirliğini derinleştirme kararlılı

İran Cmhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan, bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Kurban Bayramı’nın gelişini tebrik ederek, Suudi Arabistan hükümetinin hac kongresinin düzenlenmesi ve özellikle İranlı hacılara için Hac farizasının yerine getirilmesi konusunda sağladığı imkanlar ve çabalarından dolayı içten teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, manevî ve ilahi Hac ibadetini, Müslümanların birliği ve ümmetin din, kitap ve ortak bir peygamber etrafında toplanmasının görkemli bir tezahürü olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan bu manevî bağın, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha fazla uyum içinde gelişmesine ilham kaynağı olacağını ve bununla birlikte İslam ümmetinin izzeti, onuru ve yüceliğinin daha da gerçekleşmesini temenni etti.

İra’ın, başta kardeş ülke Suudi Arabistan olmak üzere tüm İslam ülkeleriyle dostane, kardeşçe ve dini ilkeler ile iyi komşuluk esasına dayalı ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “İran, ilişkileri güçlendirme, her alanda işbirliğini derinleştirme, İslam ümmetinin ortak çıkarlarını gerçekleştirme ve Müslüman milletlerin barış, güvenlik ve refahını sağlama yönünde kararlı adımlar atmaya kararlıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı, bir kez daha Suudi Arabistan’ın Hac ibadetine ev sahipliği yapmasından ve bu konudaki değerli çabalarından dolayı teşekkür ederek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e sıcak selam ve iyi dileklerini iletti.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ise, İran Cumhurbaşkanı’nın tebrik mesajından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran halkı ve hükümetini Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Suudi Veliaht Prensi, Pezeşkiyan’ın İslam dünyasında birlik konusundaki tutumunu teyit ederek, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

Muhammed bin Selman, “Sadece İran ve Suudi Arabistan değil, tüm İslam ülkeleri bu olumlu ve ilerleyici süreçten faydalanacaktır. İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması için hazırız,” dedi.