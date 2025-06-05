Pezeşkiyan ve Tokayev'den karşılıklı Kurban Bayramı tebrikleri

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Kurban Bayramı dolayısıyla bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı telefon görüşmesinde bu büyük İslami bayramı dost ve kardeş Kazak halkı ve hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hac ibadetini ve Kurban Bayramı’nı İslam ümmetinin birlik, beraberlik ve dayanışmasının sembolü olarak tanımlayarak, "Yüce İslam dininin aydınlatıcı öğretilerine dayanarak, özellikle Kazakistan olmak üzere tüm İslam ülkelerini kardeşimiz olarak görüyoruz ve bu büyük bayramın bereketiyle halklarımız arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının daha da güçlenmesini temenni ediyoruz" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, dünya üzerindeki tüm Müslümanlar, özellikle İran ve Kazakistan halkları için Allah’tan sağlık, bereket, barış ve güvenlik diledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı ise, İran Cumhurbaşkanı’nın samimi tebriklerinden dolayı teşekkür ederek, Kurban Bayramı’nı İran halkı ve hükümetine tebrik etti ve özellikle İran ve Kazakistan halkları olmak üzere tüm Müslümanlar için barış, huzur ve refah temennisinde bulundu.

Kasım Cömert Tokayev, İran’I Kazakistan için önemli ve kardeş bir ülke olarak nitelendirdi ve yakın gelecekte Kazakistan’dan üst düzey bir heyetin Tahran’a yapacağı ziyaretin, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlı iradenin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, ayrıca Pezeşkiyan’ı resmi bir ziyaret için Kazakistan’a davet etti.