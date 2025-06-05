Putin, yakında Tahran'ı ziyaret edecek

İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, dün İran ve Rusya meseleleriyle ilgilenen bir grup uzmanla yaptığı görüşmede, iki ülke arasında varılan anlaşma doğrultusunda Rusya’nın İran’ın doğalgaz projelerine 8 milyar dolar yatırım yapacağını, bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolarının kesinleştiğini ve geri kalan sözleşmelerin ise onay aşamasında olduğunu belirtti.

İran’ın Rusya Büyükelçisi, Rusya’nın özellikle petrol ve doğalgaz sektörüne yaptığı yatırımlarla 2024 yılında İran’daki en büyük yabancı yatırımcı konumuna yükseldiğini vurguladı.

Celali, İran ile Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ve Avrasya Ekonomik Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygulanmaya başlanmasıyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye yükseldiğini ifade etti.

Büyükelçi Celali, iki ülke yetkilileri arasında üst düzey ziyaretlerin düzenli olarak gerçekleştiğini ve yakında Vladimir Putin’in Tahran’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Celali ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği ile yapılan serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi, Rus gazının İran üzerinden taşınmasına ilişkin müzakerelerin devam etmesi, Kuzey-Güney Koridoru'nun tamamlanması amacıyla Reşt-Astara demiryolu hattının inşası için 50 bin hektarlık arazinin Rusya’ya devredilerek jeolojik çalışmaların başlatılması gibi konuların, iki ülke arasındaki önemli fırsatlar arasında olduğunu belirtti.

Celali, iki ülke arasındaki parasal ve bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesinin de ilişkilerin ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Mir ve Şetab (Shaparak) ödeme sistemlerinin birbirine bağlandığını, bu sayede küçük çaplı ticaret yapanların, Rusya’daki İranlı öğrencilerin ve turistlerin ödeme ve para transferi işlemlerini gerçekleştirebildiğini, sistemin gelecekte daha da geliştirileceğini ifade etti.