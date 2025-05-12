İran: Putin’in Tahran ziyareti için hazırlıklar yapılıyor

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Tahran’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran’a yapacağı ziyaret için hazırlık yaptığını söyledi.

RIA Novosti'nin haberine göre Muhacirani, "Putin’in Tahran’a yapacağı ziyarete dair hazırlıklarımız sürüyor" dedi.

Kremlin, şu ana kadar bu ziyarete dair resmi bir program açıklamadı.

Muhacirani, İran’ın nükleer programı hakkında Tahran ile Washington arasında sürdürülen müzakereler hakkındai, "Biz hiçbir zaman ABD yatırımlarıyla ilgili bir sorunumuz olmadı. Asıl onlar, İran’ın yüksek potansiyelinden kendilerini mahrum bırakmışlardır" dedi.

Hükümet Sözcüsü sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette yeni bir anlaşmaya varılırsa, ABD İran’ın ekonomik kapasitesinden tam anlamıyla yararlanabilir. Biz de çeşitli alanlarda yatırım yapabilecek bir ülke olarak buna hazırız.”

Muhacirani, İran’ın nükleer programı üzerine Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelere değinerek, bu ülkelerin öncelikle iyi niyetlerini göstermeleri gerektiğini, ancak bu şekilde İran’ın müzakerelere devam edeceğini ifade etti.