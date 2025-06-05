İran: Nükleer sanayi bizim önceliğimizdir

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi İmam Humeyni'nin (RA) vefatının 36. yıl dönümünü anma töreninde sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biz politikalarımızı yabancı güçlerin çıkarlarına göre değil, ülkemizin ve halkımızın çıkarlarına ve milli güvenliğine göre belirliyoruz. İran tarafı için her zaman önemli olan bir konu, İran halkının nükleer haklarının tam olarak gerçekleştirilmesidir.

Nükleer sanayi ve zenginleştirme modern bir teknolojidir. Dünyada zenginleştirme yapan ve tam bir nükleer yakıt döngüsüne sahip olan sadece birkaç ülke vardır; İran bu ülkelerden biridir. Herhangi bir müzakerede, bu nükleer sanayi haklar bizim önceliğimizdir. İran'ın nükleer haklarına müzakerelerde zarar verilmesi kabul edilemez.