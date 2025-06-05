Pezeşkiyan'dan Tacikistan Cumhurbaşkanı'na bayram tebriği telefonu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Perşembe sabahı Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, kardeş ülkeTacikistan hükümetini ve milletini Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Bu samimi görüşmede, Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve dini bağlara değinerek ikili ilişkilerin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Pezeşkiyan Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Rıza Aref'in Duşanbe ziyareti sırasında varılan verimli anlaşmalar için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu anlaşmaların tam olarak uygulanmasının, ilişkilerin derinleşmesine, stratejik iş birliğinin genişlemesine ve iki ulusun ortak çıkarlarının güvence altına alınmasına yol açacağını umduğunu belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Emamali Rahman ise Pezeşkiyan'a yaptığı bu telefon görüşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran hükümetini ve milletini Kurban Bayramı münasebeti ile tebrik etti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı ayrıca, iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel ortaklıklara ve ilişkilerin artan eğilimine vurgu yaparak, İran ve Tacikistan'ın üst düzey yetkililerinin, ikili ilişkileri her alanda derinleştirme ve güçlendirme yönündeki kararlılıklarını vurguladı.