İsrail’den Özgürlük Filosu’na müdahale kararı!

Siyonist medyası, Gazze’deki ablukayı kırmak için İtalya’dan yola çıkan ve 7 Haziran’da Gazze’ye ulaşması beklenen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait yardım gemisi Madleen’in engellenmesine karar verildiğini duyurdu.

Filoda yer alan Fransız doktor Baptiste Andrieu, “Gözaltına alınmak da dahil her ihtimale hazırlıklıyız,” dedi.

Yakın zamanda, farklı ülkelerden 12 barış aktivistini taşıyan bir gemi, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıktı. Gemide, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı oyuncu Liam Cunningham, Filistin kökenli insan hakları savunucusu ve Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ile Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, Brezilya ve Türkiye’den bazı milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri yer alıyor.