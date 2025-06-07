Gazze yolundaki Madleen gemisi yakında Mısır’a varacak

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, Siyonist Global haber sitesi, “Özgürlük Filosu”na bağlı “Madleen” adlı yelkenlinin birkaç saat içinde Mısır’ın kuzeyinde yer alan İskenderiye açıklarına ulaşacağını ve ardından Gazze kıyılarına doğru yol alacağını duyurdu.

İtalya’dan yola çıkan Madleen gemisi, Gazze Şeridi’ne uygulanan Siyonist ablukasını sembolik olarak kırmayı hedefliyor. 18 metre uzunluğundaki bu gemi, Güney İtalya’daki Sicilya Adası’ndan hareket etti ve içerisinde aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ile İrlandalı oyuncu Liam Cunningham’ın da bulunduğu 12 uluslararası aktivisti taşıyor.

Yola çıkmadan önce Katanya Limanı’nda toplanan kalabalık bir grup, Filistin bayrakları taşıyarak bu insani girişime destek verdi. Greta Thunberg, hareket öncesinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Sembolik bir şekilde Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan sivil bir görevdeyiz. Eğer insanlıktan bir parça kalmışsa, Filistin için mücadele etmek zorundayız. Buradayım çünkü bu benim görevim.”