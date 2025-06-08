Madleen’deki aktivistler: Tehditlere rağmen Gazze’ye doğru ilerliyoruz

Gazze Şeridi’ne doğru ilerleyen Madleen gemisinde bulunan siyasi aktivist Yasemin Acar, Al-Arabi televizyonuna verdiği demeçte, geminin Gazze’ye 160 deniz mili mesafede bulunduğunu belirtti.

Acar, “Gazze’ye tam olarak ne zaman ulaşacağımızı bilmiyoruz, ancak tüm tehditlere rağmen ilerlemeye devam ediyoruz.” dedi.

Gemideki aktivistlerin insani ve ahlaki bir mesaj taşıdığını vurgulayan Acar, dünya devletlerinin utanması ve Siyonist rejime silah desteğini durdurması gerektiğini ifade etti.

Acar, “Dünyaya mesajımız; sessiz kalmaması ve Gazze halkına yardım etmek için derhal harekete geçmesidir” ifadesini kullandı.

Madleen gemisinin uluslararası sularda bulunduğunu belirten Acar, işgalcilerin herhangi bir baskısının belgelenmiş bir savaş suçu anlamına geleceğini söyledi.

Acar ayrıca İsrail rejiminin Madleen gemisine doğru üç savaş gemisi gönderdiğini ve gemide bulunanların gelişmeleri dikkatle izlediğini kaydetti.

Gemideki 12 kişinin bu görev konusunda iyimser olduklarını ifade eden Acar, Netanyahu’nun Madleen gemisini engellemek yerine Gazze’deki savaşı durdurması gerektiğini vurguladı.

Madleen gemisinde bulunan doktor Baptiste Andre ise El Cezire’ye yaptığı açıklamada, gemi Gazze kıyılarına yaklaşırken Fransa Dışişleri Bakanlığı da dâhil olmak üzere uluslararası taraflarla iletişim kurmaya devam ettiklerini söyledi.

Siyonist rejime ait insansız hava araçlarının (İHA) saatlerdir geminin üzerinden yüksek irtifada uçtuğuna dikkat çeken Dr. Baptiste, gemide sembolik olarak Gazze’ye taşınan bir ton tıbbi yardım bulunduğunu belirtti.

Baptiste ayrıca, Gazze Şeridi üzerindeki ablukanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Gazze Ablukasını Kaldırma Uluslararası Komitesi, yayınladığı bir raporda Madleen gemisinin Gazze’ye birkaç mil mesafede olduğunu teyit etti.

Avrupa Parlamentosu üyesi ve gemide bulunan Rima Hasan da Madleen gemisinin Gazze kıyılarına ulaşması ve güvenliğinin sağlanması için destek çağrısında bulundu.

Hasan, söz konusu gemiye yönelik herhangi bir saldırının veya hareketinin engellenmesinin uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

Gemidekilerin çeşitli senaryolara hazırlıklı olduklarını belirten Avrupa Parlamentosu üyesi, Siyonist rejimin İHA’lar, savaş gemileri, gemiyi patlatma ya da yolcuları gözaltına alma gibi yöntemlerle saldırı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Madleen gemisinin bir diğer üyesi Tiago Avila da gemidekilerin mevcut güvenlik tehditlerine karşı tam bir farkındalık içinde hareket ettiklerini belirtti.