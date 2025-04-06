ABD ayakta: Trump ve Musk’a karşı protesto dalgası

ABD genelinde düzenlenmesi planlanan "Ellerini Çek!" (Hands Off!) protestoları, Başkan Donald Trump ve iş insanı Elon Musk’a karşı artan kamuoyu tepkisinin sembolü oldu.

Eylemciler tarafından 50 eyaletin tamamında 1.200’den fazla noktada düzenlenecek olan protestolara 500 binden fazla kişinin katılacağı aktarılıyor.

Protestolar, özellikle Trump’ın başkanlık görevine geri dönmesinin ardından hayata geçirdiği ve "Project 2025" adlı muhafazakâr dönüşüm planına karşı büyük bir direnç hareketi olarak öne çıkıyor. Protesto çağrısında, Trump ve Musk’ın milyarder dostları tarafından yürütülen saldırılar sonucu, sosyal hizmetlerin tehlikeye girdiği, özellikle Medicare, Medicaid ve Sosyal Güvenlik gibi programların kesilmesinin söz konusu olduğu vurgulandı.

Göstericiler, Trump’ın uygulamaya koyduğu kararname ve politikaları protesto etmek için büyük mitingler düzenleyecek. Aynı zamanda Elon Musk’ın da, hükümet politikalarını etkileyerek işten çıkarmalar ve DOGE temelli müdahalelerle bu sosyal hizmetlere zarar vermek istediği iddiaları dile getiriliyor.

Protestoların yankıları kısa sürede Beyaz Saray’a ulaştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Liz Huston, yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, hak sahibi tüm Amerikalılar için Sosyal Güvenlik, Medicare ve Medicaid’i her zaman koruyacaktır” dedi.

Huston, Demokratlara yönelik eleştirilerde de bulundu. Sosyal hizmetlerin kesilmesinin sorumlusunun Trump’ın hükümeti değil, "yasadışı göçmenlere sosyal hizmet açmakla" suçladığı Demokratlar olduğunu söyledi.

Kaynak: F5haber