ABD medyası: Musk’tan Trump'a vergileri gözden geçirme çağrısı

Washington Post gazetesi, iki kaynağına dayandırdığı haberinde, DOGE Başkanı ve ünlü iş insanı Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’tan bazı ülkelere yönelik vergi politikasını gözden geçirmesini talep ettiğini öne sürdü.

Haberde, "Hafta sonu Elon Musk, Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi planı nedeniyle Beyaz Saray'daki üst düzey danışmanlarından birini (ABD Başkanlık Ticaret Danışmanı Peter Navarro) eleştiren sosyal medya paylaşımları yağdırırken... doğrudan Trump'a çağrıda bulundu" ifadesi kullanıldı.

Henüz çağrının başarılı olmadığı kaydedilirken Trump’ın, Çin'i misilleme önlemleri konusunda geri adım atmaması halinde şu ana kadar uygulananlara ek olarak yüzde 50 gümrük vergisi ile tehdit ettiği anımsatıldı.

Musk, geçtiğimiz Pazar günü, Başkan Trump'ın ek vergiler uyguladığı Avrupa Birliği ile serbest ticaret bölgesinin oluşturulması fikrine destek vermişti.