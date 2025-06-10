İran, Kuzey Kore'yi 3-0 devirdi (+video)

2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri son turunda İran Milli Futbol Takımı ile Kuzey Kore karşı karşıya geldi.

Tahran’daki Azadi Stadı'nda oynanan maçta İran, Kuzey Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 8. hafta maçında İran, Azadi Stadı'nda ağırladığı Özbekistan ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

İran, üst üste 4 olmak üzere 7. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.