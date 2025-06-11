Azerbaycan uçağı İran'da acil iniş yaptı

Azerbaycan Havayolları’na ait Airbus A320 tipi uçak, hac ibadetinden dönen yolcuları taşırken, bir yolcunun sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine İran’ın Reşt kentindeki Serdar Cengel Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı.

54 yaşındaki Bakü doğumlu yolcu, dönüş yolunda uçuş sırasında ciddi kalp rahatsızlığı belirtileri gösterdi.

İlk teşhis olarak kalp yetmezliği belirlenen yolcu, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. İran Sağlık Bakanlığı protokollerine uygun olarak yapılan tıbbi müdahaleler sonucunda durumu stabilize edildi.