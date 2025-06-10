Madleen gemisinde gözaltına alınan aktivistler ülkelerine geri gönderiliyor

Siyonist rejim Dışişleri Bakanlığı, Gazzeli sivillere insani yardım götürmeyi amaçlayan Madleen gemisinden çıkarılan 12 aktivistin sınır dışı edilerek kendi ülkelerine gönderilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürüldüğü belirtti. Açıklamada bazı aktivistlerin sınır dışı belgelerini imzalamadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, Siyonist rejim ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini duyurmuştu.

Siyonist rejim güçleri dün, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemiden çıkarılarak alıkonulan 12 aktivist işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Aşdod Limanı’na götürülmüştü.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.