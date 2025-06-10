Erdebil eyaleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti demir yolu bağlantısı gündemde

İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi Muctaba Demirçilu, İran'ın Erdebil eyaletinin valisi Mesut İmami Yeghane ile yaptığı görüşmede, Erdebil demir yolunun Azerbaycan demir yoluna bağlanması için çalışmalar yapılacağını söyledi.

Yeni Büyükelçi, demiryolu terminalinin inşası da gündemde olduğunu kaydetti.

İran'ın kuzeybatısında yer alan Erdebil'in İran ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı ilişkilerde önemli yere sahip olduğunu anlatan Demirçilu, ''Bu eylaetin potansiyeli, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır’’ diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Genel Müdürü Muctaba Demirçilu, İran’ın yeni Bakü Büyükelçisi olarak atanmıştır.