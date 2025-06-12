İran'dan UAEA Yönetim Kurulu kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı ile Atom Enerjisi Kurumu, yayınladığı ortak bir bildiride, ABD ve üç Avrupa ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nda bir karar kabul etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı ile Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti, her zaman koruma önlemleri taahhütlerine bağlı kalmıştır ve bugüne kadar UAEA'nın hiçbir raporunda İran’ın yükümlülüklerini ihlal ettiğine ya da nükleer maddelerde ve faaliyetlerde sapma olduğuna dair bir ifade yer almamıştır.

Her ne kadar biz UAEA’nın raporunu tamamen siyasi ve taraflı bulsak da, söz konusu dört ülke işi daha da ileri götürerek, bu siyasi raporla dahi çelişen bir karar taslağı hazırlamışlardır.

Bu ülkeler kendi siyasi hedeflerinin peşinde olduklarından ve İran’ın mevcut nükleer faaliyetlerinde herhangi bir belirsizlik bulamadıklarından, 25 yıl öncesine ait bazı eski iddialara yönelmiş ve bunlardan bazılarını tekrar gündeme getirmeye çalışmışlardır. Oysa bu eski iddialar, UAEA’nın Kasım 2015 tarihli kararıyla tamamen kapanmıştı.

Bu dört ülkenin bu tür eylemleri, siyonist rejimin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) dışında kalmasına, kitlesel imha silahları ve nükleer silah geliştirme programına sessiz kalındığı bir ortamda gerçekleşmektedir. Aynı şekilde bu rejimin NPT’ye taraf ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine karşı da hiçbir adım atılmamıştır.

Öte yandan, ABD, İngiltere ve Fransa, NPT’nin 6. maddesi uyarınca nükleer silahsızlanma yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Almanya ise bu insanlık dışı ölümcül silahların ev sahibi konumundadır.

Bu dört ülkenin söz konusu eylemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın itibar ve güvenilirliğini ciddi şekilde sorgulanır hâle getirmiş ve bu uluslararası kurumun siyasi doğasını bir kez daha ortaya koymuştur.

İran, her zaman yükümlülüklerine bağlı kalan ve ajansla geniş işbirliği içinde olan bir ülke olarak bu tür siyasi yaklaşımların, işbirliği ve diyalog politikasının ters sonuçlar doğurduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda, söz konusu karara olumsuz ya da çekimser oy kullanan Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederken, olumlu oy veren ülkelerin siyasi tutumlarını kınıyoruz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, İran İslam Cumhuriyeti’nin bu siyasi karara karşılık vermekten başka çaresi kalmamıştır.

Bu doğrultuda, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı’nın talimatıyla güvenli bir bölgede yeni bir zenginleştirme tesisinin kurulması, Fordo (Şehit Dr. Ali Mohammadi) Zenginleştirme Merkezi'nde birinci nesil santrifüjlerin altıncı nesil gelişmiş santrifüjlerle değiştirilmesi yönünde emir verilmiştir. Başka adımlar da planlama aşamasındadır ve bunlar da daha sonra kamuoyuna açıklanacaktır”