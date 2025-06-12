İran: Üçüncü zenginleştirme tesisini devreye alacağız

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararın kabul edilmesine tepki gösterdi.

Kemalvendi açıklamasında, "Onların stratejik hatası, siyasi baskıların İran’ı meşru tutumlarından vazgeçirebileceğini sanmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"Biz daha önce de adımlarımızı bu gelişmelere göre ayarlayacağız konusunda uyarıda bulunmuştuk" diyen Kemalvendi, "Üçüncü zenginleştirme tesisini devreye alacağız ve birinci nesil santrifüjleri altıncı nesil gelişmiş santrifüjlerle değiştireceğiz. Zenginleştirme faaliyetleri önemli ölçüde artacaktır" ifadelerinde bulundu.

Ne oldu?

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın yükümlülüklerine uymadığına dair ABD ve üç Avrupa ülkesinin sunduğu kararı 19 evet, 3 hayır ve 11 çekimser oyla kabul etti.

Avrupa ve ABD'nin İran karşıtı kararında hangi maddeler yer alıyor?

Bu karar, İran dosyasını doğrudan BM Güvenlik Konseyi'ne göndermiyor, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı’ndan şu taleplerde bulunuyor:

1. İran, bu karar ve daha önceki kararların uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmelidir.

2. İran, bu kararda gündeme gelen konularla ilgili her türlü yeni gelişmeyi içeren yeni bir rapor sunmalı ve nükleer madde ve ekipmanların mevcut yerleri hakkında ajansı bilgilendirmelidir.

3. İran, ajansın talep ettiği sahalara ve maddelere erişim sağlamalı ve ajansın uygun gördüğü şekilde numune alma işlemlerine izin vermelidir.

4. İran, ajans ve Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü tüm adımları atarak, koruma önlemleri anlaşmasına uymadığı durumları derhal gidermelidir.