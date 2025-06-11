İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, Rusya'nın Tahran'daki büyükelçiliği önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Garipabadi, BM yaptırımlarını geri getirecek “Snapback” mekanizması hakkında, ''Snapback'in yasal bir geçerliliği yok ve artık Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adlı nükleer anlaşma diye bir şey neredeyse yok. 2015 tarihli anlaşma Batı ülkeleri tarafından birkaç yıldır durdurulmuş durumda, Onlar yükümlülüklerini yerine getirmiyor.'' dedi.

İranlı yetkili, ''Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısında İran aleyhine karar çıkarsa teknik tedbirler derhal uygulanacak'' ifadesini kullandı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, 9 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

9-13 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantıda İran'ın nükleer faaliyetleri de ele alınacak.