Rusya’dan UAEA Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararına tepki

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararına tepki gösterdi.

UAEA Yönetim Kurulu, bugün ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın sunduğu İran karşıtı kararı kabul etti.

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yönetim Kurulu bu kararda İran'ı ilk kez son 20 yılda koruma önlemleri kapsamındaki yükümlülüklerine uymamakla suçladı.

Rus diplomat Ulyanov, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Bu İran karşıtı karar, UAEA Yönetim Kurulu’nda 19 evet oyuyla kabul edildi. Burkina Faso, Çin ve Rusya karara karşı oy kullandı; 11 üye ise çekimser kaldı. Bu nedenle, karar geniş ve ikna edici bir destekten yoksundu" yazdı.

Basında çıkan haberlere göre, Paraguay bu oylamaya katılmadı.