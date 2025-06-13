İslam Devrimi Lideri’nin danışmanı Şemhani İsrail saldırısında yaralandı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın Danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Ali Şemhani’nin Siyonist İsrail saldırısında ağır yaralandığı belirtildi.
Ali Şemhani'nin Tahran'daki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın Danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Ali Şemhani’nin Siyonist İsrail saldırısında ağır yaralandığı belirtildi.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın Danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Ali Şemhani’nin Siyonist İsrail saldırısında ağır yaralandığı belirtildi.
Ali Şemhani'nin Tahran'daki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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