Grossi: İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıları yakından takip ediyoruz

Siyonist rejimin son saldırılarında İran’daki nükleer tesislerin hedef alınması, uluslararası kaygılara yol açtı. Bu gelişmelerin ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi bir açıklama yayımlayarak, İran’daki durumu yakından izlediklerini belirtti.

Açıklamada, “Ajans, İran’da yaşanan son derece endişe verici durumu dikkatle takip etmektedir” ifadelerine yer verildi.

UAEA ayrıca, saldırı hedeflerinden birinin Natanz nükleer sahası olduğunu doğruladı. Ajansın, İranlı yetkililerle radyasyon seviyeleri konusunda iletişimde olduğu belirtildi.

Grossi, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

“Ajans, ülkedeki denetçileriyle sürekli irtibat halindedir.”