https://tr.mehrnews.com/news/1927697/ 13 Haz 2025 13:32 News ID 1927697 Video Video 13 Haz 2025 13:32 İsrail'den Tebriz Havaalanı yakınına saldırı İşgalci Siyonist rejim, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Havaalanı yakınındaki bir üsse saldırı düzenledi. indir 4 MB News ID 1927697 کپی شد İlgili haberler İsrail’in saldırısı sonrası Erakçi’den UAEA Başkanı’na mektup Irak, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı İmam Rıza (a.s) türbesine İran bayrağı asıldı BAE’den İsrail’in İran saldırısına tepki Kuzey Kore: İran'ın yanındayız Devrim Muhafızları'nın yeni Başkomutanı belli oldu Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Hacizade şehit oldu Ekler İran Video Tebriz Siyonist İsrail
yorumunuz