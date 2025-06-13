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13 Haz 2025 13:32

İsrail'den Tebriz Havaalanı yakınına saldırı

İsrail'den Tebriz Havaalanı yakınına saldırı

İşgalci Siyonist rejim, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Havaalanı yakınındaki bir üsse saldırı düzenledi.

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News ID 1927697

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