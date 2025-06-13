Irak, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Irak hükümeti, yayınladığı bir bildiride Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Irak hükümetinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: İran’a yapılan saldırı ciddi bir ihlaldir ve uluslararası hukukun zayıflamasından önce, buna karşı uluslararası düzeyde önlem alınmalıdır.

Irak hükümeti, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısını uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olarak değerlendirerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu saldırıların durdurulması ve tekrarının önlenmesi için acil toplantı düzenlemesi çağrısında bulundu.