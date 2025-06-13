Pezeşkiyan: İran’ın güçlü cevabı düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırıları üzerine yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz gece yarısı, suçlu ve vahşi Siyonist rejimin Tahran ve ülkemizin diğer şehirlerine yönelik barbarca saldırısına tanıklık ettik. Bu saldırı sonucunda çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere birçok masum sivil, askeri komutanlar ve nükleer bilim insanları şehit oldu.

Bu vahşi saldırı, tüm uluslararası taahhütlere aykırı olup, işgal, saldırı ve çocuk katliamı üzerine kurulmuş gayrimeşru Siyonist rejimin canice karakterini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Dün geceki saldırı, İran İslam Cumhuriyeti’nin yıllardır dile getirdiği, ‘saldırı ve cinayetin Siyonist rejimin doğasıyla iç içe olduğu’ yönündeki haklı ifadelerini tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Elbette İran milleti ve ülke yetkilileri bu cinayet karşısında sessiz kalmayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti’nin meşru ve güçlü yanıtı, düşmanı bu aptalca girişiminden pişman edecektir.

İran İslam Cumhuriyeti, dünya ve bölge barışı için şimdiye kadar nasıl tüm gücüyle çaba göstermiş ve uzun müzakerelere ve dünyayı ikna etmeye hazır olduğunu ortaya koymuşsa, aynı şekilde, ülkesinin toprak bütünlüğünü savunmak ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını kullanmak konusunda da kararlılıkla hareket edecektir.”