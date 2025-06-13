İsrail’in saldırısı sonrası Erakçi’den UAEA Başkanı’na mektup

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsrail rejiminin İran’daki bazı bölgelere yönelik askeri saldırısının ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’ye bir mektup gönderdi.

Erakçi, mektubunda İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik açık saldırısının Ajans tarafından açıkça kınanmasını talep etti.

İran’ın nükleer materyallerini ve tesislerini korumak için özel önlemler alınacağını kaydeden Erakçi bu saldırıya kararlı bir şekilde yanıt verileceğini vurguladı.

Erakçi, bu gelişmelerin ardından UAEA Yönetim Kurulu’nun acil bir toplantı yapması çağrısında da bulundu.