BAE’den İsrail’in İran saldırısına tepki

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir bildiride, İran ve Siyonist rejim arasındaki çatışmaların yayılma riskini önlemek için azami itidal ve dikkatli davranmanın önemine vurgu yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, BAE'nin mevcut krizlerin çözümünde en sağlam temelin diyalogun güçlendirilmesi, uluslararası hukuka bağlılık ve devletlerin egemenliğine saygı olduğuna dair inancının bir kez daha altı çizildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı ayrıca anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, çatışmacı dilin ve gerilimin tırmandırılmasının önlenmesi gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil ateşkesin sağlanması ve uluslararası barış ve güvenliğin tesis edilmesi için gerekli adımları atmaya çağırdı.