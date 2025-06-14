İran: Siyonistlere karşı misilleme operasyonlarımız sürecek

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ‘3. Gerçek Vaat’ operasyonunun önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Hükümet Sözcüsü Muhacirani, Siyonist rejimin terörist ve vahşi saldırısına karşı misilleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Silahlı kuvvetlerin koordinasyonu ve Devrim Lideri’nin doğrudan talimatıyla, bu rejime karşı cezalandırıcı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon, elbette gerek duyulan yer ve zamanda devam edecektir" dedi.

Muhacirani, "Siyonist rejimin cezalandırılması, halkımızın meşru haklarının korunması ve millî gururumuzun yeniden tesisi açısından gerekliydi" ifadesini kullandı.