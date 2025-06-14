Pakistan: İran'ın yanındayız

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada, İran ile Siyonist rejim arasında yaşanan çatışmalara değinerek, “İran bizim komşumuzdur ve yüzyıllardır bu ülkeyle iyi ilişkilerimiz olmuştur. Bugün de İran’la tarihî ve dostane ilişkilerimiz devam etmektedir.

Bu krizde, elimizden gelen her şekilde İran’ın yanında olacağız” dedi.

“İran’ın çıkarlarını koruyacağız” diyen Asıf, “İran halkı bizim kardeşimizdir ve onların acısı, bizim de ortak acımızdır” ifadesini kullandı.

İsrail’in Yemen, İran ve Filistin’i hedef aldığını belirten Khawaja Asıf, “İslam dünyasının birliği şarttır. Eğer bugün birleşmez ve sessiz kalırsak, yarın sıra hepimize gelecektir” ifadelerinde bulundu.