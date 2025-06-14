İran’dan müzakerelerle ilgili flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin İran’a saldırısına rağmen ABD ile bir sonraki müzakere turuna katılıp katılmayacakları konusunda açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Sözcüsü Bekayi konuya ilişkin olarak, "Karşı tarafın attığı adım, fiilen müzakere ve diyaloğu anlamsız hâle getirdi. Aynı anda hem müzakere ve anlaşmaya varmak için çaba sarf ettiğinizi iddia edip, hem de bir ırkçı rejimin ülkemizin toprak bütünlüğüne saldırmasına göz yummanız mümkün değildir" dedi.

Sözcü Bekayi, "Ne İran İslam Cumhuriyeti ne de dünyada herhangi bir akıl sahibi kişi, Siyonist rejimin böyle pervasız bir saldırıya, ABD'nin işbirliği, koordinasyonu ya da en azından bilinçli bir 'yeşil ışığı' olmadan kalkıştığını düşünemez" ifadesini kullandı.

ABD’yi bu yasa dışı ve sorumsuz eylemin tüm sonuçlarından sorumlu tuttuklarını belirten Bekayi, "Pazar günü bu konuda ne karar vereceğimiz henüz netlik kazanmış değil" dedi.

Bekayi ifadelerini "Siyonist rejimin öteden beri en büyük arzusu, Batılı ülkeleri Ortadoğu’da bir çatışmanın içine çekmekti. Görünen o ki, bu kez bu hedefinde başarılı oldu ve bu maceraperestlikle yürütülen diplomatik süreci ciddi biçimde etkilemeyi başardı. Bu durum, Amerikan siyaset yapıcılarının hâlâ bu rejimin etkisi ve nüfuzu altında olduklarını açıkça göstermektedir" şeklinde sürdürdü.