İran müzakerelerin sonucunu beklemeden kendi yoluna devam ediyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran’ın ve Direniş Cephesi’nin gücün en zirvesinde olduğunu vurgulayarak, “Düşmanlar zayıfladığımızı söylemeye çalışsalar da, hiç kimse bizimle savaşmaya cesaret edememektedir”dedi.

Tuğgeneral Kaani, “Biz hiçbir savaş peşinde değiliz ancak güçlü bir şekilde direniş cephesini destekleme yolumuza devam ediyoruz. Amacımız, İslam ülkelerindeki kardeşlerimizin izzetli ve her türlü zulümden uzak bir hayat sürmesidir” ifadesini kullandı.

İran’ın artık müzakerelerin sonucunu beklemeden kendi yoluna devam ettiğini vurgulayan Tuğgeneral Kaani, “Gerçek Vaat” operasyonlarında sonra askeri alanda atılan adımların herkesi hayrete düşürecek boyuta geldiğini söyledi.

Tuğgeneral Kaani, “Hizbullah her zamankinden daha güçlüdür ve bu cephe bugün en yüksek hazırlık düzeyindedir. Düşmanlar asla onlara galip gelemez. Bunun sonucunu son savaşta da gördük,” diye konuştu.