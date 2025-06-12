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12 Haz 2025 10:25

Umman’dan İran-ABD görüşmelerinin altıncı turu ile ilgili açıklama

Umman’dan İran-ABD görüşmelerinin altıncı turu ile ilgili açıklama

Umman Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasındaki altıncı dolaylı görüşmenin zaman ve yerini açıkladı

Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi, bugün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki altıncı tur görüşmelerin Pazar günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşeceğini duyurdu.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, altıncı turun Pazar günü Maskat’ta gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirmişti.

Bir ABD’li yetkili de Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, ABD’nin baş müzakerecisi Steve Wietkoff’un, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Pazar günü Maskat’ta bir araya geleceğini söyledi.

İran ile ABD arasında İran’ın nükleer programı konusunda yapılan dolaylı müzakereler, bugüne dek beş kez Maskat ve Roma şehirlerinde gerçekleştirilmişti.

News ID 1927625

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