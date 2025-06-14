Umman: İran-ABD görüşmesi iptal edildi

Umman Dışişleri Bakanı Bedr Busaidi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, pazar günü Maskat'ta yapılması planalanan İran-ABD görüşmesinin iptal edildiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi konuya ilişkin olarak, "Karşı tarafın attığı adım, fiilen müzakere ve diyaloğu anlamsız hâle getirdi. Aynı anda hem müzakere ve anlaşmaya varmak için çaba sarf ettiğinizi iddia edip, hem de bir ırkçı rejimin ülkemizin toprak bütünlüğüne saldırmasına göz yummanız mümkün değildir" demişti.